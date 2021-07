‘Ook in andere planetenstelsels is voldoende water aanwezig’

Ze staat op en pakt een oude gravure van 1798 die haar moeder heeft gevonden in een antiquariaat ‘ergens in Amsterdam’. ,,Die kreeg ik van haar bij mijn promotie. Dit is zo prachtig. Wat je hier ziet is ons eigen zonnestelsel zoals het toen bekend was. De zon met zeven planeten en kometen waaronder die van Halley’’, zegt Ewine van Dishoeck (66). ,,Maar deze kunstenaar ging er ook van uit dat er andere werelden waren en dat die helemaal niet op die van ons hoefden te lijken. Hij noemde dit werk het universele zonnestelsel.’’