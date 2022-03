Op hol geslagen raketonderdeel stort neer op de maan

In eindeloos ‘meten is weten’ schuilt ook een gevaar: ‘We slaan door’

Op de bouwplaats zorgt ‘meten is weten’ voor een deugdelijk bouwwerk. Maar tegenwoordig leggen we alles, ook prestaties van mensen en organisaties, langs de meetlat. Met alle gevaren van dien. ,,We slaan door in wat we meten’’, concludeert Berend van der Kolk in De Meetmaatschappij.

