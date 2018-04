Per toeval grote doorbraak voor oplossing plasticprobleem

Droefenis door dood dappere boswachters in gorillapark

10 april De dood van vijf wildbeheerders en een chauffeur in het Virunga National Park in Congo, gisteren, leidt tot diepe droefenis. ,,We verliezen een aantal buitengewoon dappere rangers'', meldt parkdirecteur Emmanuel de Merode in een verklaring. Hij noemt hun dood onacceptabel.