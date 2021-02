Pinguïns ontkomen aan ramp: reusachtige ijsberg breekt in stukken

onder professoren Deze eco­noom-ethi­cus vraagt zich hardop af: ‘Moeten wij wel alle behoeften willen bevredigen?’

9 december In deze rubriek portretteren we een wetenschapper. Deze week: professor Johan Graafland uit Gouda is econoom-ethicus en theoloog. Hij kan uitleggen waarom het beter is onze behoeften te matigen en verwacht dat in de hemelse economie het gaat om waarden die we in het aardse leven ook belangrijk vinden.