Professor kraakt code van antirimpelcrème die écht werkt

Alles draait om de stof collageen 17, die stamcellen in de huid stevig vastbindt aan het basaal membraan - het dunne stukje weefsel dat de onderste huidlagen met de opperhuid verbindt. In een jonge huid worden de cellen in de opperhuid voortdurend vernieuwd vanuit die reserve aan stamcellen. Die vermenigvuldigen zich ook in de onderste huidlagen, zodat er altijd voldoende zijn. Maar door veroudering - deels uitgelokt door uv-stralen - maken de stamcellen alsmaar minder collageen 17 aan. De huid gaat dan ‘afschilferen’: de gezonde stamcellen jagen de beschadigde huid ‘weg’. Op termijn blijven er in de diepste huidlagen nauwelijks nog stamcellen over, terwijl die wel nodig zijn om de huid jong en stevig te houden.