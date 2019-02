Recordmissie ten einde: na 15 jaar zwijgt Marsverkenner Opportunity

Mars One wil menselijke kolonie op Mars stichten, maar is deels failliet

11 februari Het Nederlandse bedrijf Mars One, dat enkele reizen naar Mars wilde verzorgen, is deels failliet. Het beursgenoteerde deel van het bedrijf is op 15 januari al failliet verklaard. Dat deel was verantwoordelijk voor het regelen van de financiering voor de missie. Het nieuws is bevestigd door medeoprichter Bas Lansdorp aan platform Engadget.