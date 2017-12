Robotkat met kunstmatige intelligentie in strijd tegen dementie

Stel jezelf eens een kat voor die je niet alleen gezelschap houdt, maar je ook helpt herinneren aan je afspraken of verloren spullen voor je kan terugvinden.

Quote De kat gaat niet je kleding strijken of je was doen Bertram Malle, professor Universiteit Brown Speelgoedmaker Hasbro wil samen met de Universiteit van Brown een robotkat ontwikkelen die dankzij kunstmatige intelligentie dergelijke eigenschappen bezit. Zij hopen dat het 'beest' kan bijdragen aan de strijd tegen dementie. De initiatiefnemers hebben in de Verenigde Staten inmiddels een subsidie van 1 miljoen dollar gekregen om het idee verder uit te werken.



Hasbro en Brown gaan daarmee een stap verder dan de kat die de speelgoedmaker twee jaar geleden al ontwikkelde. Die 'kale' versie, die bijvoorbeeld kan spinnen en aan de pootjes kan likken, is inmiddels al een graag geziene verschijning in bejaardenhuizen.

Strijken

,,De kat gaat niet je kleding strijken of je was doen'', zegt Bertram Malle, professor in cognitieve, taalkundige en psychologische wetenschappen aan de universiteit. ,,Niemand verwacht dat je een gesprek zal hebben met je kat, of dat hij de krant voor je zal halen. Ze verschaffen vooral gezelligheid.''

Malle wil zich dan ook nog niet aan beloftes wagen. Hij hoopt met zijn collega Michael Littman vooral een kat te creëren die kleine, nuttige klusjes kan doen. Te denken valt aan het terugvinden van verloren spullen, maar ook aan het helpen herinneren van een afspraak bij de dokter of het tijdig innemen van medicatie.

De kat lijkt daarom ideaal voor ouderen die in een verzorgingstehuis wonen waar geen huisdieren zijn toegestaan. Met kunstmatige intelligentie hopen de wetenschappers dat er meer interactie tussen het (demente) baasje en de kat mogelijk is, dan bij de huidige robotkat.

Eenzaamheid

,,De kat zal nog steeds niets uit zichzelf doen. Het beestje heeft een mens nodig, en de mens krijgt iets terug'', meent Malle. ,,Zulke interactie is al een enorme stap voorwaarts in de strijd tegen eenzaamheid. Dat is samen met het gevoel van nutteloosheid een enorm probleem.''

Het kan wel nog even duren voor het eerste exemplaar te koop is. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de kat de klusjes moet verrichten en hoe het beestje vervolgens moet communiceren. Dat kan bijvoorbeeld door een bepaalde beweging te maken. ,,Niemand wil namelijk een pratende kat in huis'', zegt Littman.