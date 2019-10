Seks, hormonen en online dating: al je vragen over liefde beantwoord

Moeder bevalt van gezonde zoon nadat ze samen chemothera­pie ondergin­gen

12:05 Jade Devis (36) was nog niet halverwege haar zwangerschap toen ze een knobbeltje op een van haar borsten voelde. Ze had een zeldzame vorm van borstkanker. Een arts vertelde Jade dat het voor haar een kwestie van leven en dood was en dat de embryo mogelijk te jong was om de noodzakelijke behandeling te overleven. De Amerikaanse besloot voor zichzelf én het leven van haar kind te vechten. ‘Ik wilde niet toestaan dat een vreemdeling het lot van mijn kind zou bepalen'.