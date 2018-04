Seksleven leuk houden? Doe de afwas samen

Dat verschil komt bij de afwas misschien wel voort uit de aanblik van een vieze berg borden. Psychiatrisch verpleegkundige Floor van der Steen uit 's-Hertogenbosch kan er bijvoorbeeld niet naar kijken. ,,Ik maak me daar veel drukker over dan mijn partner'', vertelt ze. De twee hebben wel een vaatwasser, maar houden vaak toch vuile borden over die ze met de hand moeten doen. ,,Ik wil dat meteen wegwerken. Hij gaat rustig eerst twee uur iets anders doen.''



Laatst liet Floors partner een deel van de vieze vaat staan. Misschien wilde Floor die paar overgebleven stukjes verwelkte radijs later op de avond nog nuttigen, was de gedachte. Licht geërgerd waste ze de boel zelf af, maar echte irritatie over het afwasregime ervaart ze nooit. ,,We liggen niet in scheiding'', lacht ze. ,,De deal is dat ik kook en hij afwast. Het is enorm prettig om niet alles alleen te hoeven doen.''



Met zulk teamwork moet een relatie bijna wel goed zijn, denkt socioloog Carlson. Je begint met zijn tweeën aan een vieze klus en klaart die samen. Dan kun je fijne én minder fijne klusjes buiten de keuken waarschijnlijk ook aan.