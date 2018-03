Sensor verlost diabetespatiëntjes van pijnlijke vingerprik

De zorgverzekeraar neemt alvast een voorschot op het besluit van het Zorginstituut. Dat moet binnenkort beslissen of het de sensor in het basispakket opneemt en dus vergoedt.



Al jaren wordt door patiënten en medisch specialisten aangedrongen op de vergoeding van het nieuwe meetsysteem. De sensor heeft de grootte van een 2 euromuntstuk en wordt op de bovenarm gedragen. Via een reader of een app op de telefoon wordt de bloedsuiker gemeten. Het apparaatje zou nauwkeuriger meten en vaker nare hypo’s (een aanval door een te lage bloedsuikerspiegel) voorkomen dan de dagelijkse controles via de vingerprik.



De vergoeding van VGZ geldt alleen voor kinderen die collectief verzekerd zijn via Diabetesvereniging Nederland. Dat zijn zo’n honderd patiëntjes. ,,Dit is een kwetsbare groep. Vooral kinderen zien op tegen de dagelijkse vingerprikken om hun bloedsuiker te meten'', licht een VGZ-woordvoerder toe.