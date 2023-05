SpaceX-raket met vier astronauten gelanceerd, eerste Saoedische vrouw naar de ruimte

MET VIDEO Onderzoek in Harderwijk onthult: dolfijnen en walvissen hebben drie stemregis­ters, net als mensen

Hoe maken dolfijnen en walvissen geluid? Lange tijd was dat een groot mysterie. Na tien jaar onderzoek zijn wetenschappers erachter gekomen hoe tandwalvissen jagen, en dat ze net als mensen drie stemregisters hebben. Een cruciaal deel van het onderzoek, dat gepubliceerd is in het prestigieuze Science magazine, werd gedaan in het Dolfinarium in Harderwijk.