'Taalprestaties omhoog na een neutje'

Hoogleraar spreekt zich uit over seksueel misbruik in wetenschap

12:34 #MeTooUT. Het is de hashtag die hoogleraar Vanessa Evers van de Universiteit Twente gebruikt om zich uit te spreken over seksueel misbruik en intimidatie in de wetenschap. ,,Ik dacht: verdomme, dit gebeurt niet alleen bij knappe actrices in Hollywood, maar ook bij mensen zoals ik.”