Trix in Naturalis is misschien toch geen T. rex

Onderzoek van Naturalis toont aan: T. Rex liep ongeveer even snel als de mens

Hoe angstaanjagend de Tyrannosaurus Rex er ook uitzag, erg snel was hij niet, aldus onderzoekers van Naturalis, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Utrecht. De dinosauriër wandelde over de aardbol in een tempo van zo’n 4,6 kilometer per uur: ongeveer even snel als de mens en volgens de onderzoekers langzamer dan tot dusver werd aangenomen.

21 april