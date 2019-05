Tsjoek tsjoek: waarom kiest zeldzaam locomotiefje voor Zwolle?

Waarom komt het locomotiefje op slechts een paar plekken voor in Nederland?

,,De soort is in Nederland bekend bij Wijlre in Zuid-Limburg, bij Santpoort in Noord-Holland en op een aantal plekken in Zwolle. Van alle drie de populaties is de ouderdom onbekend. Het is dan ook een raadsel waarom ze zo verspreid zijn. Vermoed wordt dat locomotiefjes zich in hoge mate individueel uitbreiden en dan ook nog eens onder specifieke omstandigheden. Dat zou dan dus traag gebeuren.’’