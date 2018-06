Uitgestorven gibbonsoort aangetroffen in eeuwenoude keizerlijke graftombe

Tot voor kort dachten wetenschappers dat er sinds de laatste ijstijd geen mensapen door menselijk handelen waren uitgestorven. De wetenschappers van de Zoological Society of London schrijven in Science dat de aap ergens in de afgelopen driehonderd jaar is uitgestorven. Vermoedelijk werd de jacht en een verkleinde leefomgeving hem fataal.



In 2004 werden tijdens de opgraving van de tombe resten van dieren gevonden. De aap was samen met een luipaard, een lynx en een zwarte beer begraven. Uitgebreid vervolgonderzoek wees nu uit dat er een onbekende gibbonsoort gevonden was.



Volgens de wetenschappers behoorde de graftombe wellicht toe aan Vrouwe Xia, de grootmoeder van de eerste Chinese Keizer Qin Shi Huangdi. In de tijd waarin de vrouw overleed waren gibbons een soort statussymbool. Daarom speculeren de onderzoekers dat de gibbon een huisdier was van de vrouw.



Gorilla's, chimpansees, gibbons en orang-oetans horen tegenwoordig bij de meest bedreigde zoogdieren ter wereld. Van de gibbonsoort Hainan zijn op dit moment nog 26 apen in leven.