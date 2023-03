Uniek beeld van ster vlak voor explosie vastgelegd door James Webb-telescoop

Een schonere oceaan binnen handbereik? ‘Kunnen plas­tic-vervuiling met 85 procent terugdrin­gen’

Goed nieuws over rivier- en zeewater. ,,Een vermindering van plastic-vervuiling in rivieren en oceanen met 85 procent is mogelijk. Per 2050 al.” Dat stelt de Oekraïense Maryna Strokal, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ze is wel bezorgd over het effect van de oorlog op watervervuiling in haar moederland.