Unieke beelden van de zon: gouden ‘kipnuggets’ stijgen op en ontploffen

Projectdirecteur Thomas Rimmele is zeer verheugd met de beelden die door de 344 miljoen euro kostende telescoop van het National Solar Observatory zijn gemaakt. ,,Dit zijn de meest gedetailleerde beelden die ooit van het zonneoppervlak gemaakt zijn!’’ jubelt Rimmele in The Guardian. Maar wat zien we eigenlijk?



De borrelende ‘gouden kipnuggets’ zijn opstijgende brokken plasma van ongeveer 6000 graden Celsius. Eén zo’n ‘blok’ is ongeveer zo groot als Frankrijk en stijgt op naar de oppervlakte, ontploft als het ware en laat zijn hitte los, om vervolgens weer ‘afgekoeld’ de zon in te verdwijnen en plaats te maken voor andere opstijgende ‘kipnuggets’.



,,Eerst leek het erop alsof we naar een helder punt keken, naar één enkele structuur, maar nu zien we die uiteenvallen in veel kleinere structuren”, legt directeur Rimmele uit.