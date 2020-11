Unieke witte giraffe heeft gps-tracker ter bescherming tegen stropers

onder professoren Professor Ron kwam in de jaren ‘80 met baanbreken­de uitvinding in ruimte­vaart

10 november In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Ron Noomen, assistant-professor (universitair docent) luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft (TU). Hij maakte als wetenschapper de pioniersfase van de ruimtevaart mee en ziet nu dat zijn vakgebied in een stroomversnelling is geraakt.