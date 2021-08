Vacature bij Nasa: neem deel aan een gesimuleerde verkenningsmissie op Mars

Het ruimteagentschap is op zoek naar betaalde vrijwilligers om een ​​jaar lang in Mars Dune Alpha te wonen - waar een leefgebied zoals op Mars wordt gesimuleerd - in het Johnson Space Center te Houston, Texas. Sollicitanten die door de procedure heenkomen, zullen een gesimuleerde verkenningsmissie op Mars uitvoeren, inclusief ruimtewandelingen. Vrijdag is de vacature opengesteld. Nasa zoekt vier mensen, zo meldt Sky News.

De leefomgeving van 158 vierkante meter die op Mars lijkt, is gemaakt door een 3D-printer. Er zullen geen ramen zijn en de deelnemers zullen kant-en-klaar ruimtevoedsel consumeren. Ze mogen slechts beperkt communiceren met thuis en zullen oefenen met voedsel- en middelentekorten en storingen aan de apparatuur.

Mars is vanaf de zon geteld de vierde planeet van het zonnestelsel, om de zon draaiend in een baan tussen die van de aarde en die van Jupiter. De planeet is ongeveer half zo groot als de aarde. De oppervlaktemperatuur op Mars kan tussen -140 graden (in de poolwinter) tot 20 graden (in de zomer) variëren. Ook zijn er stofstormen.

Sinds 1960 zijn er enkele tientallen ruimtevluchten ondernomen naar de planeet Mars. In alle gevallen gaat het daarbij tot nu toe om onbemande ruimtevaartuigen. De Europese ruimtevaartorganisatie, ESA, wil mensen op Mars laten landen tussen 2030 en 2035. Nasa mikt op 2037. Het is echter zeer de vraag of dit financieel haalbaar zal zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: