Van teeuw tot walfijn: de meest bijzondere kruisingen in dierenland

Foto'sDe geboorte van Zippy de zezel - een kruising tussen een zebra en een ezel - was gisteren wereldnieuws. Het in Engeland geboren beestje is echter lang niet het enige hybride dier.

Lijger

De lijger, in het Engels liger genoemd, is het resultaat van een vrijpartij tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. De dieren komen volgens National Geographic alleen in gevangenschap voor, aangezien leeuwen en tijgers in de natuur vrijwel nergens bij elkaar in de buurt leven.



Het is onduidelijk hoeveel lijgers er zijn, maar het gaat mogelijk om enkele tientallen wereldwijd. Vooral in dierentuinen zijn ze populair, omdat ze zeer groot worden. Volwassen lijgers zijn zo’n 1,50 meter lang en kunnen wel 450 kilo wegen, twee keer zoveel als de meeste leeuwen en tijgers.

Volledig scherm Een liger. © Shutterstock

Teeuw

Als een leeuwin en een tijger paren, heet hun telg een teeuw (tigon in het Engels). Teeuwen zijn naar verluidt een stuk zeldzamer dan lijgers en mogelijk ook minder populair in dierentuinen, omdat ze veel kleiner zijn.



Hoewel veel lijgers en teeuwen een gezond leven leiden, vinden sommige kenners van katachtigen het fokken van de dieren volgens National Geographic kwalijk. Omdat er weinig exemplaren zijn, is er niet veel onderzoek naar de dieren gedaan. Maar het lijkt er wel op dat er op lange termijn genetische problemen kunnen ontstaan, waardoor de dieren bijvoorbeeld onvruchtbaar kunnen raken.

Volledig scherm Een tigon. © Shutterstock

IJsgrizzly

Een ijsgrizzly, in het Engels pizzly bear of grolar bear genoemd, is een kruising tussen een ijsbeer en een grizzlybeer. Anders dan lijgers en teeuwen komen ijsgrizzly’s wel in het wild voor, bijvoorbeeld in Canada en de Amerikaanse staat Alaska. Daar komen grizzly’s en ijsberen elkaar steeds vaker tegen, schreef The Guardian eerder. Grizzly’s trekken naar het noorden omdat hun leefgebied te warm wordt en ijsberen begeven zich steeds meer op droog land omdat de hoeveelheid ijs steeds verder afneemt.



De twee berensoorten lijken genetisch sterk op elkaar. Mannetjes van beide soorten kunnen zich dan ook goed aangetrokken voelen tot vrouwtjes van allebei de soorten.

Volledig scherm Een ijsgrizzly. © Stefan David, CamperCo.de

Walfijn

Een kruising tussen een walvis en een dolfijn wordt vaak een walfijn (wholphin) genoemd. Een bekend voorbeeld is de spruit van een zwarte zwaardwalvis en een zogenoemde tursiops-dolfijn. Er zijn echter veel verschillende soorten dolfijnen en walvissen en daarom wordt de naam soms ten onrechte gebruikt.



Zo werd de term volgens The Guardian al snel genoemd toen vorig jaar bij Hawaii een kruising werd gespot tussen een zogenoemde melon-headed whale en een rough-toothed dolphin. Hoewel het eerste dier vaak wordt gezien als walvis, is het officieel een dolfijn. Zijn Nederlandse naam is dan ook witlipdolfijn. Het nageslacht dat het dier kreeg met de snaveldolfijn is dus geen walvis.

Volledig scherm Een walfijn. © Mark Interrante

Gaap

Bijzondere kruisingen komen ook voor onder boerderijdieren. Als schapen en geiten samen paren, is het resultaat een gaap of scheit. In 2014 kwam een in Ierland geboren gaap (Engels: geep) nog wereldwijd in het nieuws, maar ook in Nederland komen de hybride schaap-geiten voor.



In Flevoland kwam in 2011 nog een gaap ter wereld. Een dierenarts was toen met stomheid geslagen. ,,Het komt vaker voor dat een bok een ooi bevrucht, maar bijna altijd sterft de foetus in de baarmoeder’’, zei hij. ,,Hoogst zelden wordt zo’n vrucht voldragen en wordt het geboren.’’

what about dis #geep tho... Een foto die is geplaatst door null (@axellundback) op 25 Aug 2018 om 4:54 PDT

Naast de vaker voorkomende kruisingen, zijn er nog talloze zeldzame gevallen die meestal alleen in een klein aantal dierentuinen of in gevangenschap zijn voorgekomen. Denk bijvoorbeeld aan:

Leopon (leeuwin en luipaard)

Volledig scherm Een leopon. © TRJN

Jaglion (leeuw en jaguar)

Jaglions are rare but beautiful creatures. 😲😍😍 #jaglion #hybrid #animalhybrid #beautifulcreatures Een foto die is geplaatst door null (@dark123angel321) op 1 Nov 2017 om 0:23 PDT

Zorse (zebra en paard)

Volledig scherm Een zorse. © Shutterstock

Beefalo (koe en buffel)

Volledig scherm Een beefalo. © Karl Young

Savannah (serval en huiskat)