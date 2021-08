Vierpotige walvisachtige gevonden in Egypte

Wetenschappers zijn meer te weten gekomen over hoe walvissen zijn geëvolueerd. In Egypte is namelijk een fossiel gevonden van een walvisachtige met vier poten. De diersoort, Phiomicetus anubis , leefde vermoedelijk zo’n 43 miljoen jaar geleden.

Hoofdonderzoeker Abdullah Gohar spreekt tegenover persbureau Reuters van een belangrijke vondst. ,,Het is een nieuwe walvissoort. Deze vondst is belangrijk voor de Egyptische en Afrikaanse paleontologie.” De studie van Gohar en diens team is woensdag gepubliceerd in The Royal Society.

Grote kaken

Delen van het skelet zijn gevonden in de Westelijke Woestijn in Egypte. Dat gebied lag vroeger onder water, waardoor wetenschappers er nu met enige regelmaat fossielen vinden. De Phiomicetus anubis woog naar schatting 600 kilogram en was 3 meter lang. De walvis was een roofdier en had grote kaken om een prooi mee te grijpen.

De naam van het dier verwijst naar Anubis, de Egyptische god van de doden. Het dier behoort tot de Protocetidae, een groep uitgestorven walvissen die middenin de transitie zat van land- naar zeedier.

Op land en in zee

Het is niet voor het eerst dat het fossiel van een vierpotige walvis is gevonden. Toch is nog niet helemaal duidelijk hoe walvissen zich precies hebben geëvolueerd. Met de vondst van deze amfibische walvis, die dus zowel op het land als in zee leefde, is waarschijnlijk de eerste in zijn soort in Afrika gevonden.

Volledig scherm De kop van de 43 miljoen jaar oude walvis. © REUTERS