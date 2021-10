Vliegen zonder schuldgevoel: vanaf 2024 vlieg je zonder uitstoot van Rotterdam naar Londen

Korte, kleine vluchten

Toch moeten we niet meteen gaan juichen, vertelt luchtvaartexpert Benno Baksteen. ,,Waterstof is een moeilijke stof om mee te werken, omdat het volume heel groot is. Je kunt het samenpersen of verkoelen om het vloeibaar te maken, maar ook dat is een uitdaging voor een vliegtuig, want zoveel ruimte heb je niet en je hebt veel energie nodig. Als alles eenmaal goed is ontwikkeld, dan is vliegen op waterstof inderdaad emissievrij.” Hij voegt nog toe dat waterstof ook nog eens zonder uitstoot gemaakt kan worden.

Baksteen ziet dus zeker een toekomst in commerciële waterstofvluchten, maar het duurt nog wel even voordat het echt op grote schaal toegepast kan worden, als dat überhaupt kan: ,,Het lijkt erop dat je waterstof alleen in kan zetten voor korte vluchten van maximaal 500 kilometer, in kleine vliegtuigen van maximaal 50 passagiers. Maar wie weet wat in de toekomst nog kan? We moeten het zeker onderzoeken om de luchtvaart nog een kans te geven in de toekomst.” We zullen dus niet snel een grote Boeing op waterstof naar Amerika zien vliegen, maar emissievrij naar Londen, dat is zeker mogelijk.