Volgepakte SpaceX-raket brengt as van overleden astronaut de ruimte in

Nyes club stuurde een ruimtevaartuigje omhoog, dat met behulp van een zogenaamd lichtzeil op zonlicht rondjes om de aarde moet gaan draaien. Ook NASA's Deep Space Atomic Clock ging mee naar de sterren. Het apparaat, formaatje broodrooster, moet andere vaartuigen helpen om zelfstandig door de ruimte te navigeren. Daarnaast test NASA met een groen alternatief voor nu veelal giftige raket- en satellietbrandstof.



Meest bijzonder lading was zonder meer die van het bedrijf Celestis Inc., dat zijn klanten een ‘laatste reis’ naar de kosmos biedt, door hun as na crematie mee omhoog te nemen. Onder de 151 ruimtegangers was ook de in 2014 overleden NASA-astronaut Bill Poque, die in november 1973 werd gelanceerd met een Saturnus IB-raket en 84 dagen rondvloog in het beroemde ruimtevaartlaboratorium Skylab-4.