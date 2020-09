Vriend van Stephen Hawking: ‘Zijn ziekte heeft hem juist vooruit geholpen’

Bam! Miljarden jaren oude zwaarte­kracht­golf schoot langs de aarde

2 september Een enorme trilling is in mei vorig jaar langs de aarde door het heelal getrokken. De zogenoemde zwaartekrachtgolf werd opgepikt door speciale detectoren in Italië en de Verenigde Staten. De meting is vandaag naar buiten gebracht in twee wetenschappelijke tijdschriften.