Vrouw met borstimplantaten heeft meer kans op lymfeklierkanker

Het gaat specifiek om grootcellig anaplastisch T-cellymfoom (ALCL), een zeldzame vorm van lymfeklierkanker die goed te behandelen is. Tussen 1990 en 2016 kregen 43 vrouwen de diagnose ALCL, van wie 32 een borstimplantaat hadden.



Het onderzoek laat zien dat vrouwen met implantaten een kans van één op de 35.000 hebben om dit type lymfeklierkanker voor hun 50e te krijgen. Deze kans loopt op tot één op de 7.000 als de vrouwen 75 jaar of ouder zijn.



In Nederland hebben 200.000 vrouwen tussen 20 en 70 jaar borstimplantaten, van wie 20 à 25 procent vanwege een reconstructie na borstkanker of na amputatie vanwege een erfelijke aanleg daarvoor. Zo'n 75 procent van de vrouwen heeft een borstimplantaat om cosmetische redenen.



Vrouwen met een prothese die een zwelling of knobbel in de borst voelen of een geheel opgezwollen borst hebben, kunnen volgens de onderzoekers het beste hun huisarts bezoeken.