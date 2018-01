'Vrouwen zijn wereldwijd sterker dan mannen'

Het verschil in weerbarstigheid begint volgens de onderzoekers al bij de geboorte. Als er moeilijke omstandigheden zijn, is de kans veel groter dat pasgeboren meisjes overleven. Dat gegeven leidde de onderzoekers richting de conclusie dat de verklaring voor de sterkere vrouw biologisch moet zijn.

Onder leiding van onderzoekers Virginia Zarulli en James Vaupel analyseerde een team de sterfdata van zeven verschillende populaties over de hele wereld. De groepen leefden in verschillende tijden in de afgelopen 250 jaar. Gemeenschappelijke noemer: al die bevolkingsgroepen werden op een moment in de geschiedenis geteisterd door epidemieën, hongersnoden of andere extreem moeilijke leefomstandigheden.