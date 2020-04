Waarom een automatisme maar heel moeilijk is af te leren

Interview ‘Wij mogen van geluk spreken dat we op zo’n mooi, rustig plekje in het heelal wonen’

19 april In zeven dagen van de grote oerknal naar nu? Natuurkundige Guido Tonelli, een van de ontdekkers van het higgsdeeltje, laat in zijn wervelende boek Genesis zien dat het kan. Je beleeft met hem de oerknal, reist mee in een krankzinnig snel uitdijend heelal, ontdekt samenhang in de chaos, ziet het eerste licht en de eerste ster die ontbrandt.