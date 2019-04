Waarom gebruikten hippies drugs om in opstand te komen?

Om dat te begrijpen, moeten we terug naar die tijd. In de jaren ‘60 was Nederland net klaar met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De overheid stopte met de geleide loonpolitiek en de lonen gingen omhoog waardoor veel mensen er financieel op vooruit gingen. Scholing op een universiteit lag voor veel jongeren binnen handbereik. Toch kon niet iedereen profiteren van de welvaart. Een deel van de jongeren, die we later als hippies zouden bestempelen, merkte hier weinig van. Sommigen van hen kwamen in opstand tegen de snel veranderende maatschappij waarvan zij de vruchten niet konden plukken.



Die opstand manifesteerde zich onder andere in de bekende studentenprotesten van de jaren 60 en 70, maar ook in het gebruik van drugs. De link tussen drugsgebruik en verzet is hierbij niet nieuw. ,,Deze gaat al terug tot de jaren ‘20 van de vorige eeuw”, vertelt Blok. Toen werd de jazzcultuur groot in het uitgaansleven van de snel veranderende Verenigde Staten. Er werd flink geëxperimenteerd met drugs, vooral door Afro-Amerikaanse jazzmusici. ,,Voor hen was het een symbool van verzet tegen de discriminatie van zwarte Amerikanen.”