Waarom hebben katten eigenlijk zo'n hekel aan water?

coronavirus LEES TERUG | Nederlan­ders uit Tenerife geland in België, VS steken miljarden in bestrij­ding virus

6 maart Het coronavirus blijft ook vandaag wereldnieuws. De grootste Europese brandhaard ligt op dit moment in Noord-Italië, maar ook in België en Nederland stijgt het aantal besmettingen. De teller staat nu op 82. Ook zijn er opnieuw ziekenhuismedewerkers in Nederland besmet met het coronavirus. Ajax is eveneens getroffen door het virus. Vijftien in quarantaine geplaatste Nederlanders hebben het corona-hotel op Tenerife verlaten. Dit blog is nu afgesloten, maar het nieuwe vind je hier.