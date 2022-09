Waarom voetbalsupporters met elkaar op de vuist gaan

Onderzoe­kers conclude­ren: coronapan­de­mie begon op dieren­markt Wuhan

De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan. Een internationale groep onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans, concludeert dat in een vandaag verschenen artikel in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Science.

26 juli