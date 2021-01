Waarom we het lastig vinden om te accepteren als iemand anders is

Oeps… Je bedoelde het niet zo, je had niet eens echt door dat je het deed. Toch keek je net iets te lang en net iets te verbaasd naar die man met één been, of die twee vrouwen die hand in hand liepen. En nu schaam je je, want normaal ben jij altijd zo ruimdenkend. Hoe kan het dan dat je zo gek opkijkt van iemand die anders is?