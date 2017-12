Kerstmis is de tijd van geluk en geschenken, en volgens nieuw onderzoek is het ook de tijd dat we ons op het pad van de voortplanting begeven. Maar waarom hebben we meer seks rond Kerstmis?

De universiteit van Indiana in de VS en het Portugese Instituto Gulbenkian de Ciência hebben zich verdiept in het wijdverspreide geloof dat onze seksuele cycli verband houden met biologische veranderingen, die het resultaat zouden zijn van wijzigingen in de omgeving zoals het weer (temperatuur, hoeveelheid licht) en de beschikbaarheid van voedsel.

In het onlangs gepubliceerde onderzoek in het vakblad Scientific Reports stellen zij echter dat een toename in het aantal zwangerschappen eerder toe te schrijven is aan culturele factoren.

Seksuele zoektermen en tweets

Om tot dat besluit te komen, hebben onderzoekers van beide universiteiten het 'collectief onderbewustzijn' online onderzocht. Ze deden dat door van 130 landen de zoekterm 'seks' en andere seksueel geladen zoektermen op Google tussen 2004 en 2014 te analyseren. Daarnaast keken ze naar maar liefst 10 procent van alle openbare posts op Twitter tussen 2010 en 2014.

Uit de analyse bleek dat tijdens periodes van culturele of religieuze vieringen veel vaker zulke zoekopdrachten werden ingegeven. Negen maanden later bleek dan telkens het geboortecijfer te stijgen.

In landen met een christelijke meerderheid bleek de piek van zoektermen telkens rond Kerstmis te liggen, in overwegend moslimlanden was dat tijdens het Suikerfeest.

Dat Suikerfeest, het eind van de vastenmaand Ramadan, is interessant omdat het wereldwijd elk jaar op een andere datum wordt gevierd. Toch zagen de onderzoekers in de onderzochte landen steeds negen maanden later een piek, wat sterk op een culturele associatie wijst in plaats van een biologische. Het lijkt eerder met de viering samen te hangen dan met de leefomstandigheden (meer/minder licht, temperatuur etc.).

Collectief in de juiste stemming