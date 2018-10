Wat gebeurt er met al die leidingen als de gaskraan dichtgaat?

Onder Nederland ligt 12.000 kilometer aan pijpleidingen voor aardgas. Die zijn in de jaren 60 aangelegd. Het was een grote, peperdure operatie, maar binnen vijf jaar waren de meeste huishoudens in Nederland over op gas.



Ruim vijftig jaar later heeft Nederland besloten de gaskraan dicht te draaien. Om in 2050 de klimaatdoelen van Parijs te halen (de uitstoot van CO2 tot nul reduceren) moeten alle huishoudens van het aardgas af.



Zijn alle leidingen daarmee overbodig? Zeker niet, zegt Van Wijk. ,,De leidingen zijn relatief gemakkelijk om te bouwen voor het transport van waterstof.’’ Dat wordt geproduceerd met water en groene stroom en gezien als dé milieuvriendelijke brandstof voor auto’s en de industrie in de toekomst.