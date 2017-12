Wat kun je allemaal uit iemands DNA lezen?

Gelukkig blijkt voor Marc en Eveline dat de uitslag hen niet in de weg staat voor het krijgen van een gezond kind; ze dragen allebei geen van de 175 ziekten waarvoor is getest met zich mee. Heel fijn, maar wat als de uitslag anders was geweest? Ze hebben geen enkele begeleiding gehad bij de test opsturen naar België en ook niet bij het bekijken van de uitslag.



Hier wordt het tijd om even uit te zoomen. Het is fijn enerzijds dat de techniek toestaat je DNA in enkele weken, voor enkele honderden euro’s volledig uit te lezen, maar wat kan en mag daar vervolgens allemaal mee? Waar ligt die grens? Dat is een vraag waar niemand antwoord op heeft; de techniek heeft het beleid wat erover is geschreven ingehaald.