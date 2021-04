‘We hebben op Mars gevlogen’: helikopter doorstaat eerste vlucht glansrijk

onder professoren Waarom het goed is om te beseffen dat er een -medisch- verschil is tussen mannen en vrouwen

16 februari In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Aranka Ballering (26) uit Alphen. Zij doet onderzoek naar het verschil tussen mannen en vrouwen bij veel voorkomende lichamelijke gezondheidsklachten. Ze komt tot de conclusie dat er inderdaad verschillen zijn, maar dat het niet gemakkelijk aan te tonen is in hoeverre het door biologische of genderverschillen komt.