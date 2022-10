Webb-telescoop maakt adembenemende foto van iconische ‘Zuilen der schepping’

Met boodschap minister Aftrap nieuwe studiejaar: geen coronare­gels meer, laatste jaar leenstel­sel en kamernood

Vandaag vindt de opening van het academisch jaar 2022-2023 plaats. Nieuw is dat er voor het eerst in jaren bij aanvang van een studiejaar geen coronaregels meer zijn op de universiteiten en hogescholen. Onveranderd is de enorme kamernood en oplopende kosten waar studenten zwaar onder lijden. Ook zijn dezelfde studies als afgelopen jaren in trek.

5 september