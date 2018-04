Wereldprimeur in Gent: paard met hartritmestoornis succesvol behandeld

Kunstmaan Gaia opent schatkamer voor astronomen

25 april Voor astronomen gaat een schatkamer open: de nieuwe, tweede 3D-kaart van ons Melkwegstelsel is sinds vandaag beschikbaar. Met data van de Europese kunstmaan Gaia, verzameld in een periode van 22 maanden, zijn een onwaarschijnlijk aantal sterren in kaart gebracht: 1.692.919.135! Met hun exacte positie en helderheid aan de hemel.