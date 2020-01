Wetenschappers ontdekken ‘wandelende haaien’ op de zeebodem

De wandelende haaien werden in de kustwateren van Noord-Australië en het eiland Nieuw-Guinea aangetroffen. Om zich over riffen te kunnen verplaatsen gebruiken de haaien hun vinnen als voeten.



In het gezaghebbende vakblad Marine and Freshwater Research schrijven onderzoekers dat de haaien zo een grote voorsprong hebben op prooidieren zoals kleine vissen en schaal- en weekdieren. De haaien kunnen dankzij hun vinnen ook in zuurstofarme omgevingen overleven.



Maar voordat je in paniek raakt door deze wandelende gevaartes: volgens de onderzoekers vormen de haaien geen bedreiging voor mensen. Ze zijn gemiddeld minder dan een meter lang.