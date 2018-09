Wetenschappers vinden 'planeet van Mr. Spock'

In zowel de serie als de diverse Star Trek-films is Vulcan de thuisplaneet van Mr. Spock. Volgens het verhaal wordt die planeet van licht voorzien door een ster met de naam 40 Eridani A. In 1991 traceerden wetenschappers én Star Trek-schrijver Gene Roddenberry al de exacte locatie van die ster, die in het echt HD 26965 heet. De planeet zelf is nu pas ontdekt door wetenschappers van de University of Florida.



De nieuwe planeet, door Star Trek-fans inmiddels ook wel 'Vulcan' genoemd, is een zogeheten superaarde. Hij is bijna twee keer zo groot als de aarde en draait in slechts 42 dagen om zijn as. Hij werd ontdekt met behulp van de Dharma Endownment Foundation Telescope, die in het zuiden van Arizona staat.