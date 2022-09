Wiskunde kan je leven redden: algoritme zorgt ervoor dat ambulances vaker op tijd aankomen

wetenschap Astrofysi­cus: ‘Telescoop Gaia levert heerlijke schat aan data’

De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Ruimtetelescoop Gaia blijft verbazen. Zij zorgt voor een schat aan nieuwe informatie over de Melkweg. Astrofysicus Amina Helmi speelt al twintig jaar een rol in het prestigieuze project. ,,Ik voel me als een kind in een snoepwinkel.”

7 augustus