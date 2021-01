Zijn er echt aliens langsgekomen in 2017? ‘Denk groot en verwacht het onverwachte’

video Mysterieu­ze monoliet duikt op in Kampen (en de 'daders' zijn betrapt!)

17 december Een mysterieuze ‘monoliet’ op een rotonde in Kampen roept vragen op; nadat eind november in de woestijn in het Amerikaanse Utah de eerste mysterieuze driehoekige paal opdook is nu Kampen aan de beurt. De vraag is; wie plaatste de monoliet? Een bouwbedrijf, een hypotheekadviseur, de gemeente – of toch aliens?