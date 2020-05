Zo kun je in de toekomst met je gedachten een computer aansturen

Neuropsy­cho­loog Erik Scherder: Puzzelen zorgt voor een fitter brein, juist nu belangrijk

19 mei Het oplossen van een sudoku of woordzoeker kan in deze tijden van zelfquarantaine een welkome afleiding zijn. Die hersenkrakers zijn niet alleen leuk, ook zou puzzelen helpen om het geheugen te trainen. Wat is er waar over de effecten van puzzelen op het brein? We vragen het hoogleraar in de neuropsychologie Erik Scherder.