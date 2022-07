Absurde beelden: Spaanse duwt collega onderuit en komt vervolgens zelf onder auto terecht

Jum­bo-Vis­ma verlost van trauma: ‘Bizar, bizar, bizar, we winnen gewoon de Tour de France’

Merijn Zeeman was door het dolle heen toen zijn kopman Jonas Vingegaard vandaag in de gele trui over de finish kwam. ,,Dit is waar we jarenlang naartoe hebben gewerkt hebben”, aldus de sportief directeur van Jumbo-Visma, die morgen met zijn ploeg de Tour de France gaat winnen en bovendien Wout van Aert naar het zesde dagsucces zag snellen.

