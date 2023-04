Adam Yates neemt met dubbelslag in Koninginnenrit Ronde van Romandië leiderstrui over van ploeggenoot Juan Ayuso

Geletruidrager Ayuso moest op de slotklim de concurrentie laten gaan. ,,We hebben alles gedaan om hem te helpen, maar hij is na een lange blessure nog terug in vorm aan het komen”, zei Yates (30), ploeggenoot van de twintigjarige Spanjaard. ,,Hij gaf me het teken dat ik voorop moest blijven en toen heb ik dat geprobeerd en alles gegeven tot aan de finish.” Ayuso kwam op ruim drie minuten van Yates binnen.



Voor Yates is het de tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten had gewonnen. ,,Het is mooi weer te winnen. Ik had wat pech in de afgelopen wedstrijden. Ik was hard gevallen in de Ronde van Catalonië, daar moest ik van herstellen.”