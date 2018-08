Adam Yates rijdt Vuelta als meesterknecht voor tweelingbroer Simon

BinckBank Tour Quick Step gaat met Jakobsen voor dagsucces: 'Hij is onze man'

12 augustus Niki Terpstra gaat maandag in Heerenveen van start als één van de kanshebbers op de eindzege in de BinckBank Tour. De Nederlandse wielrenner van Quick-Step Floors zegevierde in deze etappekoers al eens in 2016.