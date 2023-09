Adam Yates volgt ploeggenoot Tadej Pogacar op met winst van GP Montreal

Wout van Aert beleeft droomde­buut als gravelrij­der: Belg wint met 9 minuten voorsprong

Wout van Aert heeft zijn debuut in een gravelwedstrijd opgeluisterd met een overwinning. De coureur van Jumbo-Visma was voor eigen publiek in Houffalize met overmacht de beste in de race uit de UCI Gravel World Series. Van Aert kwam met een voorsprong van 9 minuten als eerste over de finish.