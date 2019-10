Aerts geeft zichzelf mooi cadeau in Superprestige-veldrit Boom

Aerts kwam solo over de finish in Boom. Zijn landgenoot Quinten Hermans kwam als tweede over de finish en nam de leiding over in het algemeen klassement van Eli Iserbyt, de Belg die dit seizoen al twee wedstrijden om de wereldbeker won.



Corné van Kessel was met de vierde plaats de beste Nederlander. Lars van der Haar eindigde als vijfde. Mathieu van der Poel was nog niet van de partij. De Nederlander heeft aangekondigd dat hij op 3 november zijn rentree maakt in Ruddervoorde.



Bij de vrouwen ging de zege naar de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Annemarie Worst eindigde op 10 seconden als vierde.