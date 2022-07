Afschuwelijke valpartij tijdens Commonwealth Games: baanwielrenner vliegt het publiek in

Met video Marianne Vos looft ploeggeno­ten na tweede ritzege in Tour de France Femmes: ‘Heb geen wind gevoeld’

Marianne Vos begint als klassementsleider aan het zware slotweekend. De 35-jarige renster boekte vandaag in Rosheim haar tweede etappeoverwinning in de Tour de France Femmes en gaat steviger aan de leiding in het klassement. Vanaf zaterdag is het echter de beurt aan de klimmers.

29 juli