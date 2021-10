Afzwaaiende Wild maakt met Pieters hattrick aan wereldtitels compleet

Voor de 39-jarige Wild, die bezig is aan haar afscheidstournee, betekent deze hattrick aan wereldtitels een bekroning van een glansrijke loopbaan.



Wild en Pieters (30) verzamelden in de tussensprints tijdens de koers over 120 ronden kilometer 35 punten. Het zilver was voor de Françaises Clara Copponi/Marie Le Net met 30 punten.Het Britse tweetal Katie Archibald/Neah Evans bleef met 24 punten nog net de Italiaansen Letizia Paternoster en Rachele Barbieri voor, die de slotsprint met dubbele punten wonnen.



Morgen komt Wild, die in haar loopbaan in totaal negen keer wereldkampioen werd, nog uit op de puntenkoers in Roubaix. Daarna zal ze afscheid nemen van de topsport.