Alaphilippe blundert in Luik: Roglic verrast wereldkampioen bij bizarre finish

Roglic, die twee weken geleden in het slotweekend de Tourzege verspeelde aan zijn landgenoot Pogacar, deed voor het eerst mee in Luik. Roglic zei altijd in de zege te zijn blijven geloven. ,,Ik bleef doorgaan, ook in de laatste meters en zelfs de laatste centimeters. Het is een ongelooflijk gevoel om hier te winnen. Ik ben trots op het hele team.” De Zwitser Marc Hirschi en Tour-winnaar Tadej Pogacar finishten vlak daarna. Mathieu van der Poel werd zesde.

Mohoric

In de laatste kilometer kwam nog een Sloveen, Matej Mohoric, uit de achtergrond terug bij Alaphilippe, Hirschi, Roglic en Pogacar. Alaphilippe zette de sprint in, maar week dusdanig uit, waardoor Hirschi en Pogacar in de remmen moesten en meteen kansloos waren. De Fransman spreidde zijn handen al voor de finishstreep, maar Roglic kwam er aan de rechterkant nog langs.



Alaphilippe werd vanwege zijn manoeuvre door de jury teruggezet naar de vijfde plaats, waardoor Hirschi als tweede eindigde, voor Tourwinaar Pogacar.



De koers kreeg al vroeg een kopgroep van negen renners, met daarin de Nederlander Mathijs Paasschens van de Belgische ploeg Bingoal. Het negental kreeg een maximale voorsprong van bijna zes minuten. Paasschens, afgelopen woensdag ook al in de aanval in de Waalse Pijl, moest zijn metgezellen in de beklimming van de Côte de Stockeu laten gaan.



De kopgroep viel in de daaropvolgende beklimmingen uit elkaar. De Zwitser Michael Schär (CCC) bleef alleen over, maar werd aan de voet van de Côte de la Redoute teruggepakt. Sunweb en Deceuninck - Quick-Step bepaalden het tempo maar een echte aanval bleef uit. Daardoor ging een grote groep de finale in met daarin ook nog steeds Mathieu van der Poel. De kopman van Alpecin-Fenix had een dag eerder nog na een lange solo de slotetappe en het eindklassement van de BinckBank Tour gewonnen.